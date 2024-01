As part of today's qualifying qualification round 1 (26 matches), No. 113-ranked Arina Rodionova and No. 146 Leolia Jeanjean will be squaring off at Melbourne Park in Melbourne, Australia.

Australian Open Info

Tournament: The Australian Open

The Australian Open Round: Qualifying round

Qualifying round Date: January 7

January 7 Venue: Melbourne Park

Melbourne Park Location: Melbourne, Australia

Melbourne, Australia Court Surface: Hard

Australian Open Favorites

Name Odds to Win Odds Rank Iga Swiatek +200 1st Elena Rybakina +500 2nd Aryna Sabalenka +500 2nd Coco Gauff +700 4th Jessica Pegula +1200 5th Ons Jabeur +1400 6th Mirra Andreeva +1600 7th Naomi Osaka +1600 7th Belinda Bencic +2500 9th Maria Sakkari +2500 9th

Today's Matches Info

Match Round Match Time Favorite Underdog Ya-Yi Yang vs. Rebecca Marino Qualifying Qualification Round 1 6:00 PM ET Marino (-550) Yang (+350) Aliona Bolsova Zadoinov vs. Ysaline Bonaventure Qualifying Qualification Round 1 6:00 PM ET Bonaventure (-120) Bolsova Zadoinov (-110) Emiliana Arango vs. Katherine Sebov Qualifying Qualification Round 1 6:00 PM ET - - Korneeva, Alina vs. Sachia Vickery Qualifying Qualification Round 1 6:00 PM ET (-225) Vickery (+160) Yexin Ma vs. Miriam Bianca Bulgaru Qualifying Qualification Round 1 6:00 PM ET Bulgaru (-130) Ma (-105) Lanlana Tararudee vs. Jessika Ponchet Qualifying Qualification Round 1 6:00 PM ET Ponchet (-650) Tararudee (+375) Fiona Ferro vs. Rebecca Sramkova Qualifying Qualification Round 1 7:15 PM ET Ferro (-190) Sramkova (+140) Selena Janicijevic vs. Carole Monnet Qualifying Qualification Round 1 7:20 PM ET Janicijevic (-140) Monnet (+105) Irina Bara vs. Yuliya Hatouka Qualifying Qualification Round 1 7:20 PM ET Hatouka (-200) Bara (+150) Veronika Erjavec vs. Eva Lys Qualifying Qualification Round 1 7:20 PM ET Lys (-600) Erjavec (+360) Anna Bondar vs. Su-Wei Hsieh Qualifying Qualification Round 1 7:20 PM ET Bondar (-350) Hsieh (+250) Tena Lukas vs. Ivana Popovic Qualifying Qualification Round 1 7:20 PM ET Lukas (-125) Popovic (-105) Arina Rodionova vs. Leolia Jeanjean Qualifying Qualification Round 1 7:20 PM ET Rodionova (-350) Jeanjean (+250) Moyuka Uchijima vs. Ekaterina (1996) Makarova Qualifying Qualification Round 1 7:20 PM ET - - Polina Kudermetova vs. Carlota Martinez Cirez Qualifying Qualification Round 1 9:00 PM ET Kudermetova (-650) Martinez Cirez (+400) Alice Robbe vs. Jil Teichmann Qualifying Qualification Round 1 9:00 PM ET Teichmann (-600) Robbe (+360) Chloe Paquet vs. Destanee Aiava Qualifying Qualification Round 1 9:00 PM ET Paquet (-150) Aiava (+110) Jule Niemeier vs. Anastasia Tikhonova Qualifying Qualification Round 1 9:00 PM ET Niemeier (-155) Tikhonova (+115) Renata Zarazua vs. Jaimee Fourlis Qualifying Qualification Round 1 9:00 PM ET Zarazua (-250) Fourlis (+180) Erika Andreeva vs. Kaylah McPhee Qualifying Qualification Round 1 9:00 PM ET Andreeva (-1100) McPhee (+550) Stacey Fung vs. Julia Riera Qualifying Qualification Round 1 10:15 PM ET Riera (-500) Fung (+325) Simona Waltert vs. Petra Marcinko Qualifying Qualification Round 1 10:20 PM ET Marcinko (-175) Waltert (+130) Brenda Fruhvirtova vs. Petra Hule Qualifying Qualification Round 1 10:20 PM ET Fruhvirtova (-2000) Hule (+725) Solana Sierra vs. Elsa Jacquemot Qualifying Qualification Round 1 10:20 PM ET Jacquemot (-350) Sierra (+230) Talia Gibson vs. Cristina-Andreea Mitu Qualifying Qualification Round 1 10:20 PM ET Gibson (-350) Mitu (+230) Marina Bassols Ribera vs. Tara Wurth Qualifying Qualification Round 1 10:20 PM ET Bassols Ribera (-400) Wurth (+275)

